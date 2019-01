Stand: 31.01.2019 05:00 Uhr

Lübecks Straßen und die Schatten der Vergangenheit

von Julian Marxen

Während andere Städte in Schleswig-Holstein schon längst gehandelt haben, wird in Lübeck noch debattiert. In Kiel wurde aus dem "Hindenburgufer" die "Kiellinie", in Schleswig heißt der ehemalige "Hindenburg-Platz" nun "Julius-Petersen-Platz". Und in Lübeck? Da gestaltet sich der Umgang mit historisch belasteten Straßennamen schwierig. Denn die Politik ist sich uneins. Mal wieder. Seit nunmehr sechs Jahren beschäftigt sich zudem ein überparteilicher Arbeitskreis mit dem Thema Straßennamen - passiert ist bislang nichts. Heute nun könnte in der Bürgerschaft eine Entscheidung fallen.

GAL: Keine Ehre für Hindenburg, Pfitzner und Lenard

Lübeck: Debatte über historisch belastete Straßennamen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 31.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Julian Marxen Seit Jahren wird in Lübeck über den Umgang mit historisch belasteten Straßennamen gestritten. Heute könnte die Bürgerschaft entscheiden, ob einige Straßen umbenannt werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Konkret geht es um den "Hindenburgplatz", die "Pfitznerstraße" und den "Lenardweg". Zur Erinnerung: Paul von Hindenburg ernannte Hitler zum Reichskanzler, Hans Erich Pfitzner war ein antisemitischer Komponist und Philipp Eduard Anton von Lenard ein Physik-Professor, der sich schon früh offen für die NSDAP einsetzte. "Solche Menschen sollten nicht noch geehrt werden", findet die Bürgerschaftsfraktion GAL (grün+alternativ+links). Sie hat deshalb einen Antrag für die heutige Bürgerschaftssitzung gestellt und fordert darin, alle drei Straßen und Plätze umgehend umzubenennen. Andere Fraktionen, wie die SPD, sehen das ähnlich und wollen dem Antrag zustimmen.

CDU: Namen sollen als Zeugnis bleiben

Anders sieht das ein zahlenmäßig ähnlich großes Lager in der Bürgerschaft. Zu dem gehören unter anderem CDU und Grüne. "Wir wollen nicht, dass ein Teil der Stadt-Geschichte ausgelöscht wird", erklärt CDU-Fraktionschef Oliver Prieur. Seiner Meinung nach sollten die Namen deshalb beibehalten und daneben Info-Tafeln montiert werden, welche die Straßenschilder geschichtlich einordnen. Eine Entscheidung für die eine oder die andere Variante ist heute möglich. Genauso gut kann die Bürgerschaftssitzung aber auch ohne greifbares Ergebnis zu Ende gehen. Und dann wäre die Lübecker Debatte um historisch belastete Straßennamen wohl auf dem besten Weg, zu einer unendlichen Geschichte zu werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2019 | 07:00 Uhr