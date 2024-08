Stand: 28.08.2024 14:23 Uhr Lübeck bleibt Touristenmagnet in Schleswig-Holstein

Die Region Schleswig-Holstein ist bei Urlaubern weiterhin sehr beliebt. Laut der Halbjahresbilanz der Tourismusagentur Schleswig-Holstein belegt Lübeck hinter Sylt den zweiten Platz unter den beliebtesten Reisezielen im Bundesland. Die Hansestadt zählte in der ersten Jahreshälfte über 960.000 Übernachtungen. Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) erreichte Platz vier mit fast 625.000 Übernachtungen, was einem Plus von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zu den Top 15 gehören auch Grömitz, Fehmarn und Scharbeutz alle Kreis Ostholstein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein