Lübeck: Toter auf Parkplatz - Festgenommener freigelassen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 21 Jahre alten Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lübeck am Montagnachmittag sucht die Polizei weiter nach drei männlichen Tätern. Einen noch am Abend vorläufig festgenommenen 22 Jahre alten Mann haben die Ermittler am Dienstag wieder freigelassen. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich nicht erhärtet, teilte sie mit. Die Polizei suchen nach Zeugen des Geschehens.

Wiederbelebungsversuche erfolglos

Um 16.55 Uhr sei der Polizei eine schwer verletzte Person auf dem Parkplatz nahe des Kreisverkehrs in der Lübecker Ziegelstraße gemeldet worden. Die Polizei hat den Bereich rund um den Tatort und Teile eines dortigen Mehrfamilienhauses abgesperrt. Trotz einer umgehenden Wiederbelebung starb der 21-Jährige noch vor Ort. Die Leiche wurde am Dienstag im Lübecker Institut für Rechtsmedizin obduziert. Das Ergebnis: Der Mann ist gewaltsam gestorben. Aus ermittlungstaktischen Gründen gab die Polizei keine Auskünfte zu den Verletzungen sowie der Todesursache. Die Hintergründe und der genaue Tathergang sind weiterhin unklar.

