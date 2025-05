Stand: 04.05.2025 12:26 Uhr Lübeck: Straßensperrungen wegen Kirchturm-Reparatur

In der Innenstadt von Lübeck sind die Breite Straße und Abschnitte des Kobergs aktuell noch bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Kirchturmspitze von St. Jacobi. Auf 107 Metern Höhe arbeiten Kletterer seit dem frühen Morgen an Schäden unterhalb der Turmkugel. Die waren laut Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg vergangene Woche bei Routinekontrollen entdeckt worden. Demnach sind Teile der Kupferverkleidung aufgebrochen.

Die Straßensperrungen sollen laut Kirchenkreis aber nicht die Anwohnenden betreffen. Wer sein Haus betreten oder verlassen will, kann dies weiterhin tun. Die Kirche ist für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch die Glocken werden im Moment nicht geläutet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck