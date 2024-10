Stand: 23.10.2024 16:38 Uhr Lübecker IHK hält Habeck-Vorstoß nicht für zielführend

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Milliarden in Infrastruktur und Unternehmen investieren. Am Mittwoch hat er vorgeschlagen, dass Bund und Länder einen Fonds auflegen. Aus dem sollen Firmen, die investieren, mit zehn Prozent der Kosten bezuschusst werden. Der Präses der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, Hagen Goldbeck, hält eine "zehnprozentige Investitionsbeihilfe allein nicht für zielführend". Laut Goldbeck müssten sich die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort ändern, man müsse runter von den hohen Abgaben und so Anreize für die Gesamtwirtschaft schaffen.

