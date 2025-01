Stand: 21.01.2025 09:22 Uhr Lübeck: Feuerwehr löscht Brand in leerstehender Schule

Ein leerstehendes Schulgebäude in Lübeck-Siems hat am frühen Montagmorgen gebrannt. Ein Passant bemerkte gegen 3.30 Uhr Flammen an einer Holzplatte vor einem Fenster der ehemaligen Luisenhof-Grundschule. Die Feuerwehr entdeckte dahinter einen vollständig in Brand stehenden Klassenraum. Rund 25 Einsatzkräfte löschten das Feuer bis 5.30 Uhr. Boden und Decke des Raums wurden zerstört, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

