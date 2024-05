Stand: 13.05.2024 16:04 Uhr Lübeck: Feuer in Dachgeschosswohnung von Mehrfamilienhaus

In Lübeck St. Lorenz Nord hat am Montagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus die Feuerwehr beschäftigt. Laut dieser stand die Dachgeschosswohnung in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Menschen waren nicht in dem Gebäude. Rund 60 Feuerwehrleute waren mit Drehleitern im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen und verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Reihenhäuser überschlagen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, muss erst ermittelt werden.

