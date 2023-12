Lkw im Graben bei Nettelsee - Sperrung der A21 Richtung Süden

Stand: 07.12.2023 07:55 Uhr

Ein Lastwagen ist am Abend auf der B404 bei Nettelsee (Kreis Plön) in den Graben gerutscht und umgekippt. Der Unfall passierte am Übergang zur A21. Die Autobahn Richtung Süden ist in diesem Teilbereich gesperrt.