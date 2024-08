Stand: 19.08.2024 18:06 Uhr Lkw auf Alter Lübecker Chaussee kollidiert mit Bahnbrücke

Am Montag ist erneut ein Lkw, der auf der Alten Lübecker Chaussee in Kiel fuhr, mit der Bahnbrücke, die darüber führt, kollidiert. Laut Stadt war das bereits der achte Zwischenfall in diesem Jahr. Bei dem aktuellen Unfall stieß ein Lkw mit seinem Dach gegen die Eisenbahnbrücke in der Alten Lübecker Chaussee, kam aber noch hindurch - dann stoppte der Fahrer und rief die Polizei. Aus Sicherheitsgründen musste die Bahnstrecke deshalb zwischen Hauptbahnhof und Kiel Hassee/Citti Park für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Dann war klar, dass die Statik der Brücke nicht gefährdet ist.

Weil es hier in der Vergangenheit schon mehrfach Unfälle dieser Art gab, reagierte die Stadt bereits: Sie änderte die Beschilderung und installierte Warnlichter. Weitere Maßnahmen würden geprüft, heißt es. Im kommenden Jahr soll der Unfallschwerpunkt komplett beseitigt werden, indem die Straße tiefergelegt wird. Laut Stadt läuft zurzeit das Planfeststellungsverfahren dafür.

