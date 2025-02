Stand: 16.02.2025 17:30 Uhr Lkw auf A21 umgekippt - Umleitung eingerichtet

Auf der A21 in Höhe Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Lkw umgekippt - zwischen Bad Oldesloe-Nord und Leezen ist die Autobahn laut Polizei bereits seit Sonntagmorgen gesperrt - vermutlich noch bis 22 Uhr. Die Umleitung sei aber relativ problemlos, sagt ein Sprecher. Der verunfallte Lkw war mit Schweinehälften beladen. Laut Polizei haben sich genau an dieser Stelle schon drei Unfälle ereignet. Dort ist eine Baustelle eingerichtet und die Fahrbahnen werden verschwenkt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt - er konnte laut Polizei vor Ort behandelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A21 Kreis Stormarn