Stand: 17.02.2025 08:19 Uhr A21 wieder frei - Lkw war in Baustelle umgekippt

Nachdem am Sonnabend ein Lkw in der Baustelle auf der A21 bei Bad Oldesloe Nord (Kreis Stormarn) umgekippt war, ist die Autobahn am Montag wieder frei. Fast einen ganzen Tag brauchten Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Bergungsunternehmen, um den Kühllaster aufzustellen. Er war mit Fleisch beladen und musste geleert werden. Zum dritten Mal ist nach Angaben der Polizei an dieser Stelle ein Lkw umgekippt. Die zuständige Autobahn GmbH Nord plant die Baustelle ab Dienstag abzubauen. Die Arbeiten sollen Ende März beendet sein.

