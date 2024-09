Stand: 03.09.2024 08:19 Uhr Lkw-Unfall: A23 muss am Vormittag Richtung HH gesperrt werden

Auf der A23 in Richtung Hamburg ist bei Schenefeld im Kreis Pinneberg ein mit lebendem Geflügel beladener Lkw umgekippt. Gegen 7 Uhr hatten laut Polizei Autofahrer den Notruf informiert, dass der Transporter auf der Seite liege. Verletzt wurde niemand. Die Beamten der Autobahnpolizei haben nun einen Veterinär angefordert. Der soll entscheiden, ob die Tiere umgeladen oder notgeschlachtet werden müssen. Aktuell fließe der Verkehr vor der Abfahrt Schenefeld noch an der Unfallstelle vorbei. Zur Bergung des Lasters müsse die A23 am Vormittag allerdings voll gesperrt werden.

