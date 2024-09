Laster mit 5.000 Hühnern auf A23 umgekippt Stand: 03.09.2024 16:48 Uhr Auf der A23 bei Schenefeld ist am Dienstagmorgen ein mit Geflügel beladener Lkw in den Graben gefahren und umgekippt. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn Richtung Süden dicht.

Die A23 ist am Dienstag zwischen Hanerau-Hademarschen und der Abfahrt Schenefeld (Kreis Steinburg) sechs Stunden lang in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Dort war am Morgen ein mit lebendem Geflügel beladener Lkw umgekippt. Die Bergungsarbeiten fanden bis kurz vor 15 Uhr statt. Eine Umleitung war ausgeschildert.

Tierarzt vom Veterinäramt ist vor Ort

Gegen sieben Uhr hatten laut Polizei Autofahrer den Notruf darüber informiert, dass der Transporter auf der Seite liegt. Menschen sind nicht verletzt worden. In dem Anhänger befanden sich circa 5.000 Hühner. Die Hälfte wurde zum Schlachthof gebracht, die anderen zum Tierhalter, wo sie von Veterinären begutachtet werden sollen, so eine Sprecherin vom Kreis Steinburg. Viele Tiere seien bereits verendet - eine genaue Zahl ist noch nicht bekannt, genauso wenig wie die Unfallursache.

