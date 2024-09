A23-Bauarbeiten: Nächtliche Sperrungen in Richtung Heide Stand: 02.09.2024 19:51 Uhr In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag wird die A23 bei Pinneberg in Richtung Heide jeweils von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Die Autobahn GmbH leitet die nächste Bauphase ein.

Auf der A23 stehen die nächsten baubedingten Sperrungen an: Ab Dienstag- und Mittwochabend (3. und 4. September 2024) von jeweils 19 bis 5 Uhr wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Mitte (Kreis Pinneberg) in Richtung Heide voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH wird in dieser Zeit eine Schutzeinrichtung für die nächste Bauphase errichtet. Umleitungen über die Anschlussstelle Pinneberg-Mitte sind eingerichtet.

Pinneberg-Nord bleibt bis Bauende gesperrt

Vom 5. September bis etwa Anfang Oktober bleibt die Strecke während der Bauarbeiten in Richtung Heide dann einspurig befahrbar. In der Gegenrichtung ist sie zweispurig. Die Anschlussstelle Pinneberg-Nord in Richtung Heide bleibt voll gesperrt. Die Zufahrt zur Harderslebener Straße ist vom 18. bis 27. September nicht möglich.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr A23 bei Pinneberg: Bauarbeiten Richtung Norden Seit Montag wird die A23 in Richtung Heide saniert. Ab Pinneberg-Nord steht jetzt nur eine Spur zur Verfügung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 19:00 Uhr