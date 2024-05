Stand: 02.05.2024 14:39 Uhr Liegengebliebener Lkw sorgt für Stau auf A23

Eine Vollsperrung auf der A23 bei Hohenfelde (Kreis Plön) hat heute zu einem langen Stau geführt. Wie die Polizei mitteilte, war in Fahrtrichtung Norden ein Fahrzeug liegengeblieben, mutmaßlich wegen eines geplatzten Reifens. Zunächst wurde ein Fahrstreifen gesperrt, weil dann ein anderes Fahrzeug aber in die Absperrungsbarke fuhr, sperrten die Beamten die Autobahn Richtung Norden komplett. Am Stauende kam es dann zu einem Auffahrunfall. Insgesamt sollen drei Menschen verletzt worden sein. Eine Person musste aus seinem Auto befreit werden. Seit dem Mittag ist die Straße dort wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 15:00 Uhr