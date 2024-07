Stand: 15.07.2024 08:43 Uhr Lensahn: Mehrstündige Sperrung nach Unfall

In Lensahn im Kreis Ostholstein sind bei einem Autounfall zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr zwischen zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung Eutiner Straße und Lübecker Straße in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Die Insassen konnten selbständig aus ihren zum Teil stark beschädigten Fahrzeugen steigen, kamen aber zur genauen Untersuchung in ein Krankenhaus. Es kam zu einer mehrstündigen Sperrung, da aus einem der Fahrzeuge große Mengen Motorenöl ausgelaufen war, so ein Feuerwehrsprecher. Die Höhe des Unfallschadens und die genaue Ursache des Unfalls müssen noch ermittelt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 08:30 Uhr