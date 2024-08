Stand: 20.08.2024 06:56 Uhr Leichenfund an Holstentherme in Kaltenkirchen: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) startet heute der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Totschlags. Hintergrund ist ein Fall aus dem vergangenen November: Dort wurde an der Holstentherme in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg ein Mann tot gefunden, der erschossen worden war. Im Zuge der Ermittlungen konnte der damals noch 17-jährige, mutmaßliche Täter festgenommen werden. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg