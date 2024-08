Stand: 12.08.2024 16:27 Uhr Lauenburg: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

In Lauenburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits vor zwei Wochen. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht nach drei männlichen Tatverdächtigen, die den 43-Jährigen vor der Raiffeisenbank in der Straße "Alte Wache" geschlagen und getreten haben sollen. Nachdem die Angreifer geflüchtet waren, schleppte sich der Mann in eine Spielothek, wo die Polizei alarmiert wurde. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg