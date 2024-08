Stand: 29.08.2024 09:08 Uhr Lars Kessner wird neuer Pastor in Heide

Heide (Kreis Dithmarschen) bekommt einen neuen Pastor. Der Kirchengemeinderat hat den 53-jährigen Lars Kessner zum neuen Gemeindepastor an der Erlöserkirche gewählt. Am kommenden Sonntag stellt sich Kessner der Gemeinde beim Morgengottesdienst vor.

In Hamburg geboren, in SH aufgewachsen

Kessner ist gebürtiger Hamburger und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Zuletzt war er Pfarrer in der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Malmö in Schweden. Jetzt tauscht er das beliebte Urlaubsland gegen die Westküste. Und freut sich auf Heide: "Ich glaube, dass in Heide Kirche noch einer von den Akteuren ist, die zu einer Gemeinschaft beitragen", so Kessner. "Dass nicht jeder sein Ding macht, dass man aufeinander achtet, dass man schaut, wo soziale Probleme sind - Kirche sollte dafür immer ein offenes Augen haben und das ist auch mir wichtig."

Stelle war ein Jahr vakant

Lars Kessner hat Musik und Theologie studiert und war beruflich auch schon in Wiesbaden und Frankfurt aktiv. Er folgt auf Dennis Pistol, der inzwischen an der Bischofskanzlei Schleswig tätig ist. Die Stelle war über ein Jahr vakant. Am Sonntag wird Lars Kessner durch Probst Andreas Crystall in sein Amt eingeführt.

