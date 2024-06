Stand: 28.06.2024 16:30 Uhr Lange Wartezeiten auf Reisepässe in Südholstein

Wer in Südholstein für die anstehenden Sommerferien ein neues Ausweisdokument braucht, könnte jetzt Probleme bekommen. Denn die Bundesdruckerei hat laut Innenministerium aktuell so viele Aufträge wie noch nie. Deshalb liegt die Lieferzeit von Reisepässen bei den Kommunen und Städten in Südholstein jetzt bei insgesamt etwa 8 bis 10 Wochen. Eine Alternative sind laut den Stadtverwaltungen vorläufige oder Express-Reisepässe. Die sind dann aber nur befristet gültig und auch teurer als normale Pässe.

Ämter zum Teil zu spät informiert

In Bad Segeberg und Bad Oldelsoe kommt hinzu, dass die Bürgerämter im Juli eine Woche geschlossen haben. Außerdem bemängelt das Bürgeramt Norderstedt, dass die Information von der Bundesdruckerei erst vor zwei Wochen kam. Das Problem aber schon seit Mai bestehe.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 16:30 Uhr