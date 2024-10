Stand: 02.10.2024 12:09 Uhr Lange Nacht der Demokratie in Südholstein

In Schleswig-Holstein findet am Mittwoch zum ersten Mal die "Lange Nacht der Demokratie" statt. An unterschiedlichen Orten gibt es dazu Veranstaltungen - unter anderem in der Drostei in Pinneberg, organisiert von den Volkshochschulen (VHS). Von 17 bis 22 Uhr läuft ein vielfältiges Programm mit Musik, Vorträgen oder zum Beispiel einem Poetry Slam. Das Ziel nach Angaben der VHS: in unterschiedlichen Formaten über Demokratie sprechen und sie feiern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Der NDR ist Kooperationspartner. Seit dem 12. September ist in der Drostei bereits die Ausstellung "Demokratie braucht Erinnerung" zu sehen.

Weitere Veranstaltungen in den Kreisen Stormarn und Segeberg

Auch in anderen Städten in Südholstein finden Veranstaltungen statt. In Reinbek (Kreis Stormarn) beginnt am Mittwoch um 17.30 Uhr in der VHS Sachsenwald ein Vortrag mit dem Titel "Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes - Vom wackelnden Gang der Demokratie" statt. In Bargteheide startet um 19 Uhr eine Vernissage und Fotoausstellung zum Thema "Ukraine - Krieg im Alltag". Die Ausstellung findet im Stadthaus-Foyer statt. Die Volkshochschule Norderstedt (Kreis Segeberg) beschäftigt sich ab 17.30 Uhr mit dem Thema: "Höchststand antisemitischer Vorfälle in Schleswig-Holstein". Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Integrationsbeaftragten der Stadt Norderstedt und dem Verein "CHAVERIM - Freundschaft mit Israel" und der VHS.

