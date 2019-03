Stand: 06.03.2019 12:38 Uhr

Landtag einig: Beamte sollen besser verdienen

von Stefan Böhnke

Mit einer aktuellen Stunde zu den Folgen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst hat Mittwoch die Sitzung des Landtages begonnen. Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen danach in diesem und den beiden kommenden Jahren insgesamt acht Prozent mehr Lohn. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hatte umgehend nach der Entscheidung erklärt, das Ergebnis auch für die Landesbeamten übernehmen zu wollen. Redner aller Parteien lobten den Abschluss am Mittwoch. Nach Ansicht der Opposition reicht das aber noch nicht. Das Besoldungsniveau im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein liege unter dem Niveau anderer Bundesländer.

SSW fordert Wiedereinführung des Weihnachstgeldes

Der Tarifabschluss war nach den Worten der SPD-Politikerin Beate Raudies dringend erforderlich, damit der öffentliche Dienst im Wettbewerb um die besten Köpfe mithalten kann und attraktiv bleibt. Die Übernahme des Ergebnisses für die Landesbeamten sei eine Selbstverständlichkeit, denn sie seien ohnehin benachteiligt, so Raudies. Ähnlich sah es Lars Harms vom SSW, der einen Forderungskatalog präsentierte. Das Weihnachtsgeld müsse wiedereingeführt, Grundschullehrer sofort höher besoldet und die Arbeitszeiten von Angestellten und Beamten angeglichen werden.

Koalition: Ergebnis schränkt Spielräume ein

Vertreter der "Jamaika"-Koalition verwiesen darauf, dass das hohe Ergebnis der Tarifverhandlungen weitere Spielräume einschränke. Finanzministerin Heinold berief sich auf Prognosen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der vor dem Hintergrund der Konjunktur erklärt hatte, die fetten Jahre seien vorbei. AfD Fraktionschef Jörg Nobis forderte, die künftigen Verpflichtungen gegenüber Pensionären nicht aus dem Blick zu verlieren und echte Vorsorge zu bilden.

