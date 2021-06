Landtag diskutiert über Schulpolitik, Reiserückkehrer und Integration Stand: 16.06.2021 05:00 Uhr Turbulente Corona-Monate liegen hinter den schleswig-holsteinischen Abgeordneten. Heute kommen sie in Kiel zu ihrer letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause zusammen.

Themen zu Beginn der dreitägigen Beratungen sind unter anderem Änderungen am Schulgesetz, es geht dabei unter anderem um die Digitalisierung an den Schulen. Laut Landesregierung stehen für diese Maßnahmen seit 2019 bis 2024 rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem geht es um ein Integrations- und Teilhabegesetz. Als Ziele für die Integration von Flüchtlingen nennen die Koalitionsfraktionen - CDU, Grüne und FDP - zum Beispiel die Sprachförderung, den Zugang zu Schule, Ausbildung und Arbeit sowie die Einbindung in demokratische Strukturen. Am Nachmittag steht unter anderem ein Regierungsbericht zum aktuellen Stand beim Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes zur Debatte.

AUDIO: Landtag kommt zur letzten Sitzung vor der Sommerfrische zusammen (1 Min) Landtag kommt zur letzten Sitzung vor der Sommerfrische zusammen (1 Min)

Coronagefahr in Urlaubsländern? CDU für Grenzkontrollen

Und im Landtag wird einmal mehr über die Folgen der Corona-Pandemie diskutiert. Aktuell erwarten die Fraktionen weitere Lockerungen für die Bevölkerung angesichts sinkender Infektionszahlen. Mit Sorge betrachtet man aber die Gefahren durch Urlaubsrückkehrer. Denn im vergangenen Jahr kam mit den Reiserückkehrern auch die Pandemie geballt zurück - gefolgt von einem monatelangem Dauer-Lockdown. CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach sich deshalb für flächendeckende Grenzkontrollen aus. Er hoffe, dass die Bundesregierung aus den Erfahrungen aus dem Sommer 2020 gelernt habe. Für Reiserückkehrer müsse es eine Testpflicht geben.

Grüne: Mehr Geimpfte - andere Situation als im Sommer 2020

Im Grunde wolle zwar niemand Grenzkontrollen. Gemessen an den Risiken seien sie aber das kleinere Übel, meint Koch. Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sieht den Bund in dieser Frage in der Pflicht. Er habe im vergangenen Jahr viel unterlassen. Marret Bohn von den Grünen hält vor dem Hintergrund des Impfortschritts die Situation für nicht vergleichbar. Auf neue Risikogebiete müsse aber schnell reagiert werden. Oppositionsführer Ralf Stegner von der SPD sieht die pauschale Forderung nach Grenzkontrollen für Reiserückkehrer kritisch. Diese müsste zuvor von Experten empfohlen werden.

