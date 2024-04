Stand: 10.04.2024 10:13 Uhr Landgericht Lübeck: Tatverdächtiger nach Mord schuldunfähig

Vor knapp einem halben Jahr soll ein 25 Jahre alter Mann in Lübeck seine Mutter im Wahn getötet haben. Vor dem Landgericht hat die Gutachterin den Angeklagten jetzt für schuldunfähig erklärt. Die Expertin stellte fest, dass der Mann unter einer paranoiden Schizophrenie leide und deshalb nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. Kurz nach der Tat sei er hochgradig psychotisch gewesen, habe wirr geredet und behauptet, er sei Amerikaner. Außerdem habe er strahlend gelächelt, auch wenn er vom Tod seiner Mutter sprach, so die Expertin. Das Gericht will sein Urteil kommende Woche sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2024 | 08:30 Uhr