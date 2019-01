Stand: 25.01.2019 18:30 Uhr

Landestheater SH: Lemm neue Generalintendantin

Die Musik- und Literaturwissenschaftlerin Ute Lemm wird neue Generalintendantin und Geschäftsführerin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Die Gesellschafterversammlung hat am Freitag die gebürtige Schwerinerin berufen. Lemm wird ab Mitte kommenden Jahres die Theater- und Orchesterarbeit in Flensburg, Rendsburg und Schleswig koordinieren. Sie ist Nachfolgerin von Peter Grisebach, der seinen Vertrag nicht verlängert hatte.

Leitende Position am Theater Erfurt

Lemm arbeitet derzeit noch als Betriebs- und Orchesterdirektorin am Theater Erfurt. Seit 2014 ist sie auch Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern.

