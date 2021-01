Land will kostenlose OP- und FFP2-Masken verteilen Stand: 22.01.2021 10:02 Uhr Das Land Schleswig-Holstein will OP- und FFP2-Masken kostenlos verteilen. Wie das genau gestaltet werden soll ist aber noch unklar.

Von Montag an muss beim Einkaufen und im Personennahverkehr ein medizinischer Mund- Nasenschutz getragen werden. Dazu zählen sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken. Seitdem die neue Regel bekannt ist, sind die Masken an vielen Orten ausverkauft. Deshalb plant das Land jetzt eine Verteilaktion. Wie viele Masken insgesamt herausgegeben werden, ist bislang nicht klar und auch der Starttermin der Verteilaktion steht noch nicht fest. Die Landesregierung will heute das weitere Vorgehen besprechen.

Buchholz will flexible Arbeitszeiten

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) richtete einen Appell an alle Arbeitgeber im Land, Anfangs- und Feierabendzeiten zu flexibilisieren. Damit solle erreicht werden, dass sich die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV verteilt und nicht zu bestimmten Stoßzeiten ballt. Da Homeoffice nicht in allen Bereichen möglich sei, komme der Staffelung der Anfgangs- und Feierabendzeiten eine hohe Bedeutung zu, sagte der Minister NDR Schleswig-Holstein.

