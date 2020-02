Stand: 01.02.2020 16:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

"Lächerlich und unnütz" - Demo gegen Wildschweinzaun

Etwa 250 Menschen haben am Samstag entlang der deutsch-dänischen Grenze gegen den Wildschweinzaun dort protestiert. Das Motto "Wildschweinzaun - nein, danke!". Die Organisatoren und Demonstranten stammen von beiden Seiten der Grenze. Am frühen Nachmittag gab es im dänischen Krusau mehrere Kundgebungen, anschließend wanderten die Demonstranten entlang des Wildschweinzauns bis zum Grenzübergang Schusterkate an der Flensburger Förde.

Die Organisatoren der Demo bezeichnen den Zaun als "lächerlich und unnütz". Sie fordern den dänischen Staat dazu auf, den rund 70 Kilometer langen Wildschweinzaun an der Grenze zu Schleswig-Holstein wieder abzubauen. Er war am 2. Dezember 2019 fertiggestellt worden. Die Dänen wollen mit dem Zaun ihre Schweinefleisch-Industrie vor der Afrikanischen Schweinepest schützen.

