LNG-Terminal Brunsbüttel: Operation Tesla-Speed Stand: 30.03.2022 05:00 Uhr Schon wenige Tage nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine war klar: Brunsbüttel soll schnell ein Flüssiggasterminal bekommen, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu reduzieren. Mittlerweile wachsen aber Zweifel, ob das tatsächlich schnell gehen kann.

von Andreas Schmidt

Frank Schnabel steht allein auf einer grünen Wiese an der Unterelbe in Brunsbüttel. So ganz kann er es noch immer nicht fassen, dass seine Idee tatsächlich Wirklichkeit werden soll. "Natürlich hätte ich es mir nicht so gewünscht, dass ausgerechnet ein schrecklicher Krieg dazu führt," meint der Manager des Brunsbütteler Hafens. Er kämpft seit 2011 für ein LNG-Terminal. LNG steht für Liquified Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Schon vor Jahren hat Frank Schnabel gewarnt, Deutschland müsse unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden - und hatte die passenden Pläne in der Schublade, das Flüssiggas in Brunsbüttel anzulanden. Acht Milliarden Kubikmeter könnte die Anlage im Jahr liefern.

Habeck: Schlafmützigkeit abschütteln

"Bei zwei Bundeswirtschaftsministern habe ich im Büro gesessen und das Projekt vorgestellt", sagt Schnabel. "Wirklich unterstützt haben sie es nicht." Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine. Am 27. Februar kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die sogenannte "Zeitenwende" an, ein Teil davon, war das Bekenntnis, "zwei LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven schnell zu bauen." "Ich saß da am Frühstückstisch und konnte es gar nicht glauben," erinnert sich Frank Schnabel. Jetzt wird der Bund sich über die Kreditanstalt für Wiederaufbau an dem Projekt beteiligen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in dem LNG-Projekt eine Chance, "die ganze Schlafmützigkeit und Bräsigkeit, die es ja gibt, abzuschütteln."

Weitere Informationen LNG-Terminals: Habeck will deutsche "Bräsigkeit abschütteln" Der Bundeswirtschaftsminister hat bei seinem Antrittsbesuch in Kiel darauf gedrängt, schnell die Bau-Voraussetzungen zu schaffen. mehr

Allein das Genehmigungsverfahren dauert zwei Jahre

Auch Thilo Rohlfs will alles tun, damit das Terminal schnell kommt. "Wir haben aber immer noch das Planungsrecht", meint der FDP-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Noch habe er nicht einmal alle Unterlagen für das Genehmigungsverfahren. "Das werden bestimmt einige tausend Seiten." Zudem müsste die Betreibergesellschaft nicht nur eine Genehmigung einholen, sondern gleich drei: "Eine für die Hafenanlagen, eine für das Terminal selbst, und eine für die Pipeline zum Gasnetz."

Wenn die Unterlagen komplett sind, müssten sie erstmal ausgelegt werden, damit die Betroffenen Gelegenheit für Einwände bekommen. "Allein das Genehmigungsverfahren dauert etwa zwei Jahre. Dann kommen noch zwei bis drei Jahre Bauzeit. Das heißt, frühestens 2026 wäre das Terminal fertig, wenn man die derzeitige Rechtslage zugrunde legt."

Weitere Informationen Mit Flüssigerdgas raus aus Abhängigkeit von Russland? Fakten zu LNG LNG soll die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland verringern. Was ist LNG und welche Planungen gibt es im Norden? mehr

Bau per Parlamentsbeschluss?

Wie genau der Prozess beschleunigt werden soll, ist noch nicht klar. Das Bundeswirtschaftsministerium lässt verlauten, man "prüfe alle Möglichkeiten". Außerdem seien die Genehmigungsbehörden in Schleswig-Holstein zuständig, also das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium. Eine Möglichkeit wäre, den Genehmigungsprozess zu umgehen, indem der Bau des Terminals vom Bundestag beschlossen wird. Das würde die Klagewege abkürzen.

"Gegen ein Gesetz könnten Einzelpersonen nur in Ausnahmefällen vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde einlegen", meint der Kieler Rechtswissenschaftler Florian Becker. Die aufwendigen Voraussetzungen wie Bürgerbeteiligung oder das Einhalten von EU-Auflagen blieben aber trotzdem bestehen. "Insofern ist es offen, ob das wirklich schneller geht."

Umweltschützer sind skeptisch

Dazu gibt es weiter vehementen Widerstand. "Wir halten das Projekt weiter nicht für genehmigungsfähig", sagt Reinhard Knof vom "Klimabündnis gegen LNG". "Wir werden das weiter sehr kritisch begleiten." Robert Habeck hatte versucht, die Bürgerinitiativen für das Projekt einzunehmen, auch mit der Aussicht, das Terminal in Zukunft auch für grünen Wasserstoff nutzen zu können - ohne Erfolg. "Anstatt in neue fossile Infrastruktur zu investieren, sollten wir lieber die Energiewende voranbringen", so Knof.

Weitere Informationen LNG-Terminal Wilhelmshaven: Niedersachsen will schnellen Bau Bundeskanzler Scholz hatte die Pläne angekündigt. Wirtschaftsminister Althusmann will auch am Standort Stade festhalten. mehr

Risikofreude wie bei Tesla?

Voller Neid blicken im Moment viele Planer in Richtung Brandenburg, wo es Tesla gelungen ist, in Rekordgeschwindigkeit eine Autofabrik zu bauen. "Das Faszinierende daran ist, dass bei Tesla in Grünheide schon zwei Wochen nach der Genehmigung die Autos vom Band gerollt sind," meint Thilo Rohlfs. Allerdings ist Tesla auch volles Risiko gegangen und hat gebaut, bevor es eine abschließende Genehmigung gab. In Brunsbüttel werden die Bundesregierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der niederländische Gaskonzern Gasunie investieren. Auch Gasunie ist zu 100 Prozent in Staatsbesitz. Fraglich, ob Gasunie und der Bund so risikofreudig sein werden wie Tesla.

Frank Schnabel weiß das alles. "Ich bleibe demütig." Beschlossene Sache ist das Terminal jetzt - immerhin. Aber es erscheint wenig wahrscheinlich, dass hier in Brunsbüttel vor 2026 ein Flüssiggas-Tanker anlegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Erdgas Energienetze