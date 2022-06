LNG-Pipeline in Brunsbüttel soll bis Ende des Jahres fertig sein Stand: 03.06.2022 11:35 Uhr Der Hafen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll bis Ende 2022 eine Anbindung an das deutsche Gasnetz erhalten. Das gaben am Freitag SH Netz und das niederländische Energieunternehmen Gasunie bekannt.

Damit soll die Einspeisung von importiertem Flüssigerdgas (LNG) in das Gasleitungsnetz schnell möglich werden. Bis zu vier Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr könnten so in das Erdgasnetz übernommen werden. Beide Unternehmen sprachen von einem zeitkritischen Vorhaben, um das geplante schwimmende LNG-Terminal schnell ans Netz zu bekommen. Parallel dazu plant Gasunie den Angaben zufolge eine neue, 55 Kilometer lange Leitung von Brunsbüttel nach Hamburg.

"Als Netzbetreiber in Schleswig-Holstein wollen wir in enger Zusammenarbeit mit dem für Norddeutschland verantwortlichen Betreiber des Fernleitungsnetzes Gasunie Deutschland eine Lösung für mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung schaffen und die Rolle des Nordens als Energiedrehkreuz ausbauen", sagte Benjamin Merkt, Vorstand Netztechnik bei Schleswig-Holstein Netz.

Zunächst ein neuer Leitungsabschnitt von drei Kilometer Länge

Konkret ist aktuell ein neuer Leitungsabschnitt von etwa drei Kilometern Länge geplant. Er beginnt an dem "Floating LNG Terminal", das im Hafen Brunsbüttel entstehen soll und mündet in eine bereits bestehende Gasleitung von SH Netz. "Unsere Leitung mit ihren zahlreichen Abgängen zur Kundenversorgung und auch die Gasübernahmestation in Klein Offenseth müssen wir für diese neue Aufgabe anpassen, um das LNG in der Region und darüber hinaus weiter verteilen zu können", sagte Thomas Laabs, der bei SH Netz für die Projektplanung zuständig ist.

Unabhängig werden von Russland

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will erreichen, dass in Brunsbüttel Anfang 2023 ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb genommen werden kann. Hintergrund ist, dass das in Brunsbüttel geplante feste LNG-Importterminal nicht kurzfristig zur Verfügung stehen wird, Deutschland sich aber zügig von russischen Erdgaslieferungen abnabeln will.

Zeitplan nach vorne geschoben

Um das seit Jahren stockende Projekt in Brunsbüttel voranzutreiben, beteiligt sich der Bund über die Förderbank KfW dort zu 50 Prozent an der Betreibergesellschaft. Gasunie übernimmt weitere 40 Prozent und wird auch Betreiber des Terminals. Bislang wurde als Termin für die Inbetriebnahme das Jahr 2026 genannt.

