Stand: 24.02.2025 15:31 Uhr Kundgebungen in Lübeck: Ukraine-Krieg jährt sich zum dritten Mal

Am 24. Februar 2025 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum dritten Mal. In Schleswig-Holstein leben derzeit rund 42.000 Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind. Aus Solidarität finden dazu am Montag zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen statt. In Lübeck ist zum Beispiel eine einstündige Kundgebung auf dem Klingenberg geplant. Der Veranstalter ist die Deutsch-ukrainische Gesellschaft, sie rechnet mit rund 200 Teilnehmenden.

