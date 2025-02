Krieg in der Ukraine: Gedenken in Hamburg am dritten Jahrestag Stand: 24.02.2025 09:55 Uhr Der Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich heute zum dritten Mal. Hamburg erinnert unter anderem mit einer Schweigeminute, einer Kranzniederlegung und einer Demonstration an die Kriegsopfer.

Unter dem Motto #HamburgStehtStill ruft unter anderem der Verein MenscHHamburg alle Hamburgerinnen und Hamburger zu einer Gedenkminute um 12 Uhr auf. Wer mit Bussen und Bahnen unterwegs ist, wird das wahrscheinlich zu spüren bekommen: Die Fahrzeuge der Hamburger Hochbahn stellen dann für eine Minute den Verkehr ein. Anzeigetafeln an allen Haltestellen sollen auf die Aktion hinweisen.

Im Hafen sollen eine Minute lang die Nebelhörner der Schiffe und Barkassen zu hören sein. Zudem sollen viele digitale Anzeigen in der Stadt am Vormittag auf den Jahrestag hinweisen.

Demonstration in der Innenstadt

Die Hamburgische Bürgerschaft und der Senat gedenken am frühen Nachmittag mit der Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Tybinka, mit einer Kranzniederlegung und anschließender Gedenkrede in der Rathausdiele der Kriegsopfer. Und auch eine Demonstration soll es wieder geben: Sie ist für 16.30 Uhr am Hachmannplatz geplant und soll zum Gänsemarkt ziehen.

Rot-Grün will Zusammenarbeit Hamburgs mit Kiew vertiefen

Unterdessen wollen SPD und Grüne in Hamburg die Partnerschaft mit Kiew weiter vertiefen. Neben der laufenden Direkthilfe etwa mit medizinischen Gütern sollen vor allem langfristige Projekte gestärkt werden, heißt es in einem rot-grünen Antrag für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch. Dazu zählten die Förderung des Jugendaustauschs, Kooperationen in der Gesundheitsversorgung sowie Maßnahmen im Bereich Mobilität.

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und führt seither einen Angriffskrieg gegen das Land.

