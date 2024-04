Stand: 04.04.2024 11:18 Uhr Kommunaler Ordnungsdienst in Heide ab 15. April startklar

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Vorbereitungen zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) abgeschlossen. Alle Stellen seien nun besetzt und die ersten beiden Mitarbeitenden würden am Montag, den 15. April, starten, so ein Stadtsprecher. Die Mitarbeitenden sollen künftig regelmäßig in der Fußgängerzone, am Südermarkt und in der Neuen Anlage patrouillieren. Sie sollen Präsenz zeigen und so das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Innnenstadt verbessern.

Bei Straftaten müssen die Mitarbeitenden des KOD allerdings die Polizei benachrichtigen. Nach den Vorfällen mit Jugendlichen am Südermarkt vor zwei Jahren hatte die Stadt Heide im Herbst die Einrichtung eines Ordnungsdienstes beschlossen.

