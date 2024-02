Stand: 28.02.2024 15:56 Uhr Klimastreik am Freitag auch in Flensburg

In Flensburg ruft ein Bündnis aus 15 Umweltschutz- und Verkehrswende-Initiativen für Freitag zum Klimastreik auf. Darunter sind unter anderem Fridays for Future und die Gewerkschaft ver.di. Um 15 Uhr soll auf dem Südermarkt ein Forderungspapier an die Stadt übergeben werden. Sie fordern mehr Engagement, konkrete Maßnahmen für Klimaschutz sowie soziale Gerechtigkeit. Anschließend ist ein Demonstrationszug über die Angelburger Straße zum Busbahnhof geplant. Die Abschlusskundgebung soll an der Hafenspitze stattfinden.

