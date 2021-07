Kindheitstraum: Mann aus Aukrug baut eigenes Flugzeug Stand: 03.07.2021 06:00 Uhr Jochen Fuglsang-Petersen hat sich seinen Traum erfüllt. Der Mann aus Aukrug hat sich sein eigenes Flugzeug gebaut. Es fliegt, er braucht aber noch die Zulassung vom Luftfahrtbundesamt.

Sieben Jahre hat der Maschinenbauingenieur getüftelt und geschraubt. Insgesamt 2.500 Stunden Arbeit hat Fuglsang-Petersen investiert: Motor, Elektrik, Sensoren, Triebwerk, Bremsen, Schalldämpfer. Vieles hat er nach eigenen Ideen konzipiert. An den Tanks hat er ein halbes Jahr getüftelt. 1.000 Joghurtbecher hat er verschlissen für Bauharz und Härter, um die Oberflächen zu präparieren.

Anfang April dieses Jahres war es dann soweit - der erste Testflug. "Ich habe die Nacht vorher schlecht geschlafen, aber ansonsten ist das schon ein kalkuliertes Risiko", sagt Fuglsang-Petersen. Und sein Fazit nach dem Flug: "Es war herrlich, es war ein Riesenerlebnis." Bis er die Zulassung vom Luftfahrtbundesamt hat, braucht er allerdings noch einige Nachweise. In zwei Jahren könnte es soweit sein.

Kosten: So viel wie Mittelklasse-Neuwagen

Als Fuglsang-Petersen beruflich in den USA war, hatte er den Rumpf für sein Flugzeug entdeckt. 2013 hat er diesen nach Aukrug geholt. Und seitdem in etwa so viel Geld reingesteckt, wie ein Mittelklasse-Neuwagen kostet. Alles für seinen Kindheitstraum.

