Stand: 13.02.2025 15:02 Uhr Kindesmissbrauch: Urteil gegen Rentner größtenteils bestätigt

Ein Rentner aus dem Kreis Segeberg muss sich vor Gericht wegen vielfachen Kindesmissbrauchs verantworten. Das Landgericht Kiel hatte bereits im November 2023 geurteilt, dass er sich in mehr als 200 Fällen an Kindern vergangen habe. Damals wurde er zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Wegen einer späteren Gesetzesänderung mit milderen Strafen wurde das Verfahren dann in einer Revision vom Bundesgerichtshof verhandelt. Bis auf vier Einzelfälle wurden dort die Strafmaße bestätigt. Das Verfahren wurde nun an das Landgericht zurückgegeben. Dort werden die vier Einzelfälle neu bewertet. Anschließend wird auch die Gesamtstrafe neu ausgesprochen. Ob sich das Gesamturteil durch die neuen Bewertungen überhaupt ändern wird, steht laut einem Sprecher noch nicht fest.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg