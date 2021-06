Kieler Woche 2021: Großes Volksfest und Segelevent geplant

Das plant die Stadt für die Kieler Woche 2021 Stand: 09.06.2021 14:53 Uhr Segelsport und so viel Volksfest wie möglich - das ist zur Kieler Woche 2021 im September geplant.

Stattfinden soll das Event vom 4. bis 12. September 2021. "Insgesamt kommen wir wieder deutlich näher ans Original", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwoch. "Dieses Mal gibt es eigentlich Kieler Woche pur - aber mit ein paar Regeln." Denkbar seien Einlasskontrollen, Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht oder Kapazitätsbegrenzungen an bestimmten Plätzen. Im Fokus soll, wie schon 2020, das Segeln stehen.

"Ohne Anmeldung zur Krusenkoppel"

"Wir trauen uns im Moment, groß zu planen", betonte Kämpfer. "Zum internationalen Markt, zur Krusenkoppel oder zu Konzerten wird man ohne Anmeldung hingehen können." Er unterstrich: "Dass etwas Großes, Buntes möglich ist, darauf haben wir lange genug gewartet und das haben wir uns auch echt verdient." Als grobe Richtlinie sei derzeit die Hälfte der herkömmlichen Größe des Festes angedacht. Kämpfer hält es für möglich, dass mehr als eine Million Gäste kommen. Am Donnerstagabend muss die Ratsversammlung noch den Plänen zustimmen.

AUDIO: Kämpfer: KiWo 2021 soll wieder mehr KiWo sein (1 Min) Kämpfer: KiWo 2021 soll wieder mehr KiWo sein (1 Min)

"Normal" sind 3,5 Millionen Besucher

2020 hatte Corona die Veranstalter veranlasst, auf ein Volksfest mit viel Musik und Trubel zu verzichten. Insgesamt wurden 38.000 Tickets für Veranstaltungen gebucht, 44.000 standen zur Verfügung. Online hatten Livestreams von Konzerten auf diversen Kanälen insgesamt 195.000 Zuschauer. Unter normalen Bedingungen hatte die Kieler Woche 2019 noch mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern angelockt.

Aust: Unsicherheit bleibt

Die meisten Ratsmitglieder äußern sich positiv zu der abgespeckten Kieler Woche-Planung im September. "Eine Kieler Woche im September ist daher schon in zeitlicher Hinsicht nicht die Veranstaltung, die wir seit Jahrzehnten kennen und schätzen", sagte der Sprecher der CDU-Ratsfraktion, Ratsherr Robert Vollborn. Doch mangels Alternativen "spricht aus unserer Sicht mehr für die Verlegung als gegen sie." Die grüne Ratsfrau Bettina Aust merkte an: "Es bleibt natürlich die Unsicherheit, wie sich die Pandemie bis September entwickelt hat." Sie vertraue darauf, dass das Kieler Woche Büro die Veranstaltungen so konzipiere, "dass es zu keiner Ansteckungsgefahr kommen wird." Der Vorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Ratsfraktion, Ingmar Soll, sagte: "Die Vorlage der Verwaltung stellt einen Maßnahmenmix vor, der sowohl den Erfordernissen der Pandemiebekämpfung als auch dem berechtigten Wunsch, die Kieler Woche 2021 konzeptionell wieder näher an ihr Original zu bringen, in ausgewogener Weise Rechnung trägt."

Schmidt: Stärkung des seglerischen teils "einfach schön"

Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel, sagte: "Die Stärkung des seglerischen Teil empfinde ich als Erfolg und persönlich als einfach schön." Auch Eike Reimers von der AfD-Ratsfraktion begrüßte das Konzept: "Wir freuen uns, dass sich die Kieler Woche konzeptionell der ursprünglichen Kieler Woche annähert, auch wenn sie sich dafür um 50 Prozent verkleinern muss. Ebenso erfreut es uns, dass man den Standbetreibern lediglich die Infrastrukturkosten berechnet, um diese zu entlasten."

Lediglich Florian Jansen, Geschäftsführer der Ratsfraktion Die Linke, zeigte sich kritisch: "In unseren Augen handeln hier Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die Ratsmehrheit gesundheitspolitisch, kultur- und sportpolitisch, sowie wirtschafts- und finanzpolitisch, gelinde gesagt, grob fahrlässig. Wir halten es grundsätzlich für falsch, zu einem Zeitpunkt, an dem in Deutschland nahezu alle Großveranstaltungen abgesagt werden, um diese Pandemie endlich wirklich in den Griff zu bekommen, mit dem krampfhaften Festhalten an der Durchführung einer Kieler Woche um jeden Preis ein solch unkalkulierbares Risiko einzugehen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 09.06.2021 | 17:00 Uhr