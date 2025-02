Stand: 25.02.2025 10:14 Uhr Kieler Stadtarchiv zieht um

Das Kieler Stadtarchiv zieht in das Rathaus Hopfenstraße um. Seit Beginn der Woche werde das historische Material vom Kieler Rathaus an den neuen Standort transportiert. Stadtarchivar Johannes Rosenplänter sagte, dass dafür insgesamt 6.500 Regalmeter Archivalien bewegt werden müsse. Das ist eine große logistische Herausforderung, weil die Akten und alle Stücke genau in einer richtigen Reihenfolge wieder am neuen Standort aufgestellt werden, so der Stadtarchivar. Die Fläche im Gebäude in der Hopfenstraße ist etwa doppelt so groß, wie der alte Standort im Rathausturm.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel