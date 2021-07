Kiel: Zwei weitere Korvetten an Israel übergeben Stand: 27.07.2021 20:26 Uhr Kiel hatte an diesem Dienstag internationalen Besuch - und der stand in Reih und Glied. Die israelische Marine hat in der Landeshauptstadt die letzten beiden von insgesamt vier Korvetten getauft - und übernommen.

Die Schiffe sollen für die kommenden 30 Jahre das Rückgrat der israelischen Marine bilden. Bei dem Bau hat Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) mit German Naval Yards in Kiel zusammengearbeitet. 160 israelische Soldatinnen und Soldaten sind ab jetzt die Crews der 90 Meter langen, 13 Meter breiten Korvetten. Sie wurden von Dafna Ben Zion, der Frau des iraelischen Kapitäns und Projektleiters Ben Zion, und Ilanit Shir, der Frau von Admiral Ariel Shir, auf die Namen "Atzmaut" und "Nitzahon" getauft. Atzmaut bedeutet übersetzt Unabhängigkeit, Nitzachon ist das hebräische Wort für Sieg. Jedes ihrer neuen Kriegsschiffe verdrängt gut 1.900 Tonnen Wasser.

Korvetten sollen Gasfelder im Mittelmeer schützen

Die israelische Marine werde mit den Korvetten künftig überwiegend Gasförderplattformen im Mittelmeer vor Angriffen schützen, heißt es von der israelischen Regierung. Rund 70 Prozent des Stroms in Israel wird aus Gas von Feldern vor der Küste gewonnen.

Auftrag hat für Ermittlungen gesorgt

Die Auftragsvergabe für Korvetten und einiger U-Boote nach Kiel, hatte in Israel für eine Staatsaffäre - wegen Korruptionsverdachts - gesorgt. Einem israelischen Unterhändler, der die Aufträge für TKMS vermittelt hatte, wird vorgeworfen, Bestechungsgelder gezahlt zu haben, unter anderem an einen Büroleiter des damaligen Premierministers Benjamin Netanjahu. Die deutsche Staatsanwaltschaft sieht bei Mitarbeitern von ThyssenKrupp keine Anhaltspunkte für Straftaten und hat ihre Ermittlungen wieder eingestellt.

Nächster Stop der Korvetten: Haifa

Die Kosten für die vier Korvetten, die in den vergangenen Jahren in Kiel gebaut wurden, belaufen sich auf insgesamt 450 Millionen Euro. Die Bundesregierung beteiligt sich mit rund 115 Millionen Euro und begründet das mit der besonderen Verantwortung Deutschlands für Israel. Die Soldatinnen und Soldaten überführen die Korvetten in den kommenden Wochen in den israelischen Hafen Haifa. Dort werden die Schiffe mit Waffen- und Radarsystemen ausgerüstet.

