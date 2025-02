Stand: 25.02.2025 10:24 Uhr Kiel: Warnstreik bei Abfallwirtschaft und städtischen Kitas

Die Gewerkschaften komba Schleswig-Holstein und ver.di Nord haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Kiel am Dienstag den ganzen Tag dazu aufgerufen nicht zu arbeiten. Betroffen ist unter anderem die Abfallwirtschaft Kiel, die städtischen Kitas, aber auch die kommunale Verwaltung oder die Kieler Bäder. Auf dem Betriebshof des ABK haben sich laut komba am Dienstagmorgen rund 300 Beschäftigte versammelt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die Gewerkschaft möchte damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert unter anderem mindestens acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr.

