Stand: 20.02.2025 10:23 Uhr Kiel: Termin für OB-Wahl am 16. November

Die Oberbürgermeisterwahl in Kiel findet am 16. November 2025 statt. Das hat der Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben. Termin für eine mögliche Stichwahl soll der 7. Dezember sein. Die Parteien können nun bis zum 22. September ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Unabhängige Einzelbewerber müssen bis dahin ausreichend Unterschriften von unterstützenden Wahlberechtigten vorlegen. Wer zur OB-Wahl zugelassen wird, entscheidet der Gemeindewahlausschuss vier Tage später. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) tritt nach seiner zweiten sechsjährigen Amtszeit nicht wieder an. Sie endet Ende April nächsten Jahres.

