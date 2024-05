Stand: 07.05.2024 11:49 Uhr Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Flaschenwurf fest

Die Polizei hat am Montagabend in Kiel drei Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, vor mehr als einer Woche mehrere Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit angezündet und von einer Brücke auf die A215 geworfen zu haben. Ein vorbeifahrendes Auto wurde nur knapp verfehlt. Nach Zeugenhinweisen konnten die Beamten einen 20-jährigen Verdächtigen festnehmen. Die anderen beiden 19-jährigen Männer wurden anschließend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kiel will nun Haftbefehle wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr beantragen.

