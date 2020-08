Stand: 30.08.2020 16:25 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Kiel: 36 Jugendliche im Holstein-Stadion konfirmiert

Im Holstein-Stadion, in dem sonst die Zweitliga-Profis von Holstein Kiel ihre Heimspiele austragen, sind am Sonntag 36 Kieler Jugendliche konfirmiert worden. Eigentlich sollte die Konfirmation im April stattfinden - in der Kirche der Emmaus-Gemeinde. Wegen Corona fiel sie aber aus. Und mit den geltenden Corona-Abstandregeln passen in die Kirche zurzeit lediglich 38 Personen. Die Pastorin Teelke Bercht suchte nach einem Ort und hatte die Stadion-Idee. "Dann habe ich Herrn Schwenke angerufen - der war begeistert und dann ist das ins Rollen gekommen", erzählt sie.

Konfirmation im Holstein-Stadion Schleswig-Holstein Magazin - 30.08.2020 19:30 Uhr In Corona Zeiten werden und wurden Feiern und Familienfeste entweder abgesagt oder oftmals viel kleiner gefeiert als gedacht. Die Kieler Emmaus-Gemeinde hat sich etwas Besonderes einfallen lassen.







400 Besucher halten Abstandsregeln ein

Den einstündigen Gottesdienst hat die Pastorin mehr als drei Monate lang vorbereitet. Und die Konfirmanden wurden auf diese besondere Form der Konfirmation vorbereitet. Jeder Konfirmand durfte zehn Gäste mitbringen. Insgesamt kamen 400 Besucher - erlaubt sind nach Corona-Vorgaben des Landes für Veranstaltungen im Freien bis zu 500 Teilnehmer. Eine Band begleitete den Gottesdienst und spielte auch die Hymne des Vereins.

