Kein heimischer Spargel zu Ostern Stand: 16.03.2024 10:46 Uhr Wie in den vergangenen Jahren kann der erste Spargel der Saison voraussichtlich erst Mitte April geerntet werden. Die Vorbereitungen für die Ernte laufen teilweise schon.

Der wochenlange Regen hat in den vergangenen Wochen auch in Schleswig-Holstein viele Felder und Äcker aufgeweicht. Auch die Spargelfelder bei uns im Land waren lange Zeit viel zu nass. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer dauert es voraussichtlich noch bis Mitte April, bis Spargel in Schleswig-Holstein geerntet werden kann. Der Stand auf den Feldern sei regional aber unterschiedlich - abhängig vom Standort, vom Boden und von der Niederschlagsmenge, so eine Sprecherin.

Mehr als 40 Betriebe bauen Spargel an

Auf den leichteren Böden im Süden und Osten des Landes laufen bereits die ersten Vorbereitungen. Auf schwereren Böden an der Westküste und im Norden des Landes könnte der Erntebeginn noch ein paar Tage länger dauern. Aber auch hier sind vielerorts bereits sogenannte "Spargeltunnel" gezogen, unter denen die Stangen schneller wachsen können. Mehr als 40 Betriebe werden ihren Spargel bis zum 24. Juni zum Teil direkt ab Hof anbieten. Im Süden Deutschlands sei mit Spargel hingegen schon zu Ostern zu rechnen.

Weitere Informationen Warten statt Düngen: Dauerregen stellt Bauern in SH vor Probleme Anhaltendes Regenwetter zwingt in Schleswig-Holstein viele Landwirte zum Umplanen. Die Folgen sind noch nicht absehbar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft