Stand: 29.06.2024 16:04 Uhr Karl May-Spiele in Bad Segeberg starten

Die Karl May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) starten am Sonnabend mit der Premiere von "Winnetou 2 - Ribanna und Old Firehand". 80 Schauspielerinnen, Stuntleute und Komparsen stehen auf der Bühne in der Kalkberg Arena. Es wird viel Action, Stunts und Explosionen geben. Alexander Klaws wird sich in seiner Rolle als Winnetou in diesem Jahr das erste Mal verlieben. Rund 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Sonnabend zur Premiere ab 20.30 Uhr erwartet. Für diese Saison sind 73 Vorstellungen geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2024 | 14:00 Uhr