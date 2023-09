Karl-May-Spiele gehen mit Besucherrekord zu Ende Stand: 03.09.2023 17:38 Uhr Am Sonntagnachmittag sind in der Kalkberg Arena die diesjährigen Karl-May-Spiele zu Ende gegangen. Nach 72 Vorstellungen verzeichnet die Kalkberg GmbH mit 430.321 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Besucherrekord - und das in der Jubiläumssaison.

von Doreen Pelz

Die Kalkberg GmbH (Kreis Segeberg) spricht von einer perfekten 70. Saison. "Auch wenn der Juli verregnet war: Wir mussten nur eine Vorstellung für kurze Zeit unterbrechen, um die Wege für die Pferde noch einmal neu zu machen. Sonst sind wir sehr gut durch den Sommer gekommen", erklärte Geschäftsführerin Ute Thienel. "Niemand ist krank geworden. Wir mussten keine Vorstellung ausfallen lassen. Die waren fast immer ausverkauft."

Neuer Rekord hatte sich abgezeichnet

Das "Winnetou I - Blutsbrüder" auch in diesem Jahr ein Zuschauermagnet ist, zeichnete sich schon in der laufenden Saison ab. Die Ticketmarken von 200.000, 300.000 und 400.000 verkauften Karten wurden jeweils zwei bis drei Tage früher erreicht als noch im vergangenen Jahr.

Regisseur spielte bei letzter Vorstellung selbst kleine Rolle

Auch Regisseur Nikolas König zieht eine durchweg positive Bilanz am Finaltag der Karl-May-Spiele. Für ihn war es die erste Saison im Regiestuhl. Zuvor hatte er mehrere Jahre bereits selbst als Schauspieler in der Arena gestanden. "Es ist ein fantastischer Cast mit fantastischen Schauspielern. Es macht unglaublich Freude mit ihnen zu arbeiten", so König.

Er ließ es sich bei der Dernière auch nicht nehmen und schlüpfte zur Überraschung des Publikums selbst in ein Kostüm und übernahm eine kleine Rolle. Über sechs Millionen Euro wurden in die diesjährige Saison investiert. Als Gaststars standen Wolfgang Bahro, Nadine Menz und Dustin Semmelrogge in diesem Jahr auf der Freilichtbühne.

Klaws feierte außerdem seinen 40. Geburtstag

Hauptdarsteller Alexander Klaws feierte mit dem Saisonfinale und dem neuen Besucherrekord auch seinen 40. Geburtstag. Das Publikum schenkte ihm deshalb einen "Happy Birthday"-Chor mit 7.000 Stimmen. Klaws kündigte an, auch im kommenden Jahr die Rolle des Winnetou zu übernehmen. Dann steht das Stück "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" auf dem Programm. Es wurde zuletzt 2008 am Kalkberg inszeniert.

