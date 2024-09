Stand: 13.09.2024 14:56 Uhr Kampen auf Sylt: Einbruch in Juweliergeschäft

Am frühen Freitagmorgen um 4 Uhr sind zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam in einen Juwelierladen in der Hauptstraße in Kampen auf Sylt eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten laut Polizei hochwertigen Schmuck, bevor ihnen die Flucht gelang. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt