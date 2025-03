Stand: 14.03.2025 09:03 Uhr Jübek: Autofahrer verliert Kontrolle und landet im Garten

In Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagabend (13.3.) ein Autofahrer in einen Garten und eine Garage eines Einfamilienhauses gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte der 51 Jahre alte Mann offenbar aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er riss in der Großen Straße demnach einen Baum um und schoss dann über einen Erdwall. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Der Unfallfverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt.

