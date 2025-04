Stand: 29.04.2025 14:58 Uhr Itzehoe: Steinburger Abendmärkte starten wieder

Von Mai bis Oktober finden in Itzehoe (Kreis Steinburg) wieder die Steinburger Abendmärkte statt. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat (Ausnahme 1. Mai) findet am Fuße der St. Laurentii-Kirche von 16 bis 21 Uhr ein Abendmarkt statt. Jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto, das sowohl kulinarisch als auch musikalisch den Abend bestimmt. So steht der erste Abendmarkt am 8. Mai unter dem Motto "Einfach Moin, einfach Nordisch". Nach Angaben der Veranstalter werden auch Rock'n'Roll, die Karibik oder Country eine Rolle spielen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Itzehoe Kreis Steinburg