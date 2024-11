Stand: 06.11.2024 17:16 Uhr Innenausschuss befasst sich mit Taser-Unfall in Ahrensburg

Der Innenausschuss des Landtages hat sich am Mittwoch damit beschäftigt, was bei einem Taser-Unfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) vor vier Monaten schief gelaufen ist. Das Ergebnis: Die Beamten sollen zu nah am Täter gestanden haben, sodass der Stromschlag auf sie übergegangen sei, so der Innenausschuss. Zukünftig sollen die Beamten besser im Einsatz mit den Tasern geschult werden.

Zwei Beamte durch Einsatz eines Tasers verletzt

Bei dem Vorfall im Sommer hatte ein Polizeibeamter bei einem Einsatz sich selbst und eine Kollegin mit einem Taser getroffen und verletzt. Ahrensburg war eine von drei Pilotregionen in Schleswig-Holstein, in der Taser getestet worden waren. Nach und nach sollen laut Innenministerium alle Reviere in Schleswig-Holstein damit ausgestattet werden.

