Stand: 02.07.2024 14:57 Uhr Ahrensburg: Polizei setzt erstmals Elektroschocker ein

In Ahrensburg im Kreis Stormarn hat die Polizei zum ersten Mal in Schleswig-Holstein einen Menschen mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Nach Angaben der Beamten setzten sie den Elektroschocker gegen einen aggressiven Mann ein, der mit einem Messer und Schlagring Zivilisten und Polizisten bedroht haben soll. Bei der anschließenden Festnahme kam es allerdings zu einem Zwischenfall: Denn auch die beiden Polizeibeamten wurden verletzt - möglicherweise ebenfalls durch den Taser. Die Beamten wurden in einem Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige blieb demnach unverletzt und wurde in einer psychiatrischen Fachklinik aufgenommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 13:00 Uhr